Unfall bei Weil der Stadt BMW überholt und kracht in Peugeot

Laut den Informationen war der 26 Jahre alte Fahrer eines BMW X4 auf der Bundesstraße aus Richtung Weil der Stadt unterwegs, als das Auto nach einem Überholvorgang mit dem entgegenkommenden Peugeot 207 kollidierte, an dessen Steuer ein 56-Jähriger saß. Der Peugeotfahrer wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Die Feuerwehr musste den Mann aus seinem Auto befreien, anschließend brachte der Rettungshubschrauber ihn in ein Krankenhaus. Der BMW-Fahrer und seine 56 Jahre alte Beifahrerin wurden indes nur leicht verletzt. Weil die Polizei bei dem 26-Jährigen Alkoholgeruch feststellte, nahm sie ihm Blut ab.