Leonberg - Bei einem Unfall nahe Warmbronn ist eine 31-jährige Motorradfahrerin am Samstagabend schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Bikern gegen 21.50 Uhr auf der Kreisstraße 1009 von der B 295 in Richtung kommend Warmbronn unterwegs, als sie in einer Linkskurve zu nah an den unbefestigten Fahrbahnrand kam und stürzte. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.