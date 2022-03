In einer Linkskurve geriet er zuerst in den rechten Grünstreifen, berührte dann in Fahrtrichtung eine Schutzplanke, kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Knapp 15 Meter neben der Straße blieben er und sein Motorrad liegen. Die Polizei geht von einem Fahrfehler des 28-Jährigen als Unfallursache aus. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Stuttgarter Klinik. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Die L 572 war bis gegen 13.30 Uhr voll gesperrt.