Unfall bei Tiefenbronn Jugendlicher lebensgefährlich verletzt

Tiefenbronn - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf der Würmtalstraße (Landesstraße 572) nahe Mühlhausen ereignet. Ein 15-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war ein 18-Jähriger mit seinem blauen VW Golf von Mühlhausen kommend in Richtung Pforzheim auf der Würmtalstraße unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto kam schließlich unterhalb einer Böschung auf dem Dach liegend zum Stillstand.