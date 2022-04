Unfall bei Schwieberdingen Motorradfahrer verletzt sich schwer

Ein 60 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Motorradfahrer gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 10 in Richtung Vaihingen an der Enz unterwegs, als ein vor ihm fahrender Lastwagen auf Höhe Hardt-und Schönbühlhof verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Motorradfahrer erkannte die Situation, bremste jedoch wohl zu stark ab, sodass das Vorderrad blockierte und der 60-Jährige alleinbeteiligt stürzte. Er schlitterte mit seinem Fahrzeug über die Gegenfahrbahn und kam schließlich im Grünstreifen zum Liegen.