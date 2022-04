Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag hat sich ein 47 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 11.30 Uhr war der Fahrer auf der K 1656 aus Richtung Münchingen unterwegs und wollte am Kreisverkehr östlich von Schöckingen auf die L 1136 in Richtung Hirschlanden einbiegen. Wie die Polizei berichtet, stürzte er wahrscheinlich wegen Straßenschäden. Vom Rettungsdienst musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an dem Motorrad der Marke KTM beläuft sich auf rund 1000 Euro.