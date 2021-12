Unfall bei Rutesheim Transporter kracht in Gegenverkehr

Rutesheim - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am vergangenen Samstagnachmittag zwischen Rutesheim und Heimerdingen ereignet. Gegen 16 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Citroën Transporter die Kreisstraße von Heimerdingen kommend in Richtung Rutesheim. Im Bereich einer Linkskurve kam er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Auto einer 29-Jährigen. Die Skoda-Lenkerin sowie ihre beiden ein- und vierjährigen Kinder wurden bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Der Fahrer des Transporters trug schwere Verletzungen davon.