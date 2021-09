Die beiden stießen zusammen. Die Frau wurde auf einen gegenüberliegenden Feldweg geschleudert, während der 42-Jährige seitlich in den Grünstreifen fuhr und unverletzt blieb. Die schwer verletzte Seniorin wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.