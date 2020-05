Renningen - Die Polizei in Leonberg, Telefon 07152/605-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht geben können, die sich am Freitag gegen 12.20 Uhr auf der Kreisstraße 1007 im Bereich der abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung der Kreisstraße 1006, die Ihinger Straße, Richtung Magstadt ereignete.