Unfall bei Renningen Fußgänger wird von Auto erfasst

Wie die Polizei mitteilt, wollten mehrere Fußgänger auf Höhe der Zufahrt zum Sportfliegerclub die Kreisstraße 1013 vom Flugplatz kommend in Richtung Malmsheim überqueren. Drei von ihnen hatten die Fahrbahn bereits überquert, als ein 22-Jähriger auf die Straße trat. Eine Mercedes-Fahrerin, die in Richtung Perouse unterwegs war, erfasste den Mann mit ihrem Wagen, der dabei schwer verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.