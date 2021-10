Unfall bei Renningen Drei Autos kollidieren auf B 295

Eine 19 Jahre alte Seat-Fahrerin war gegen 7 Uhr aus Fahrtrichtung Renningen unterwegs und wollte nach links auf die Kreisstraße 1007 in Richtung des Weil der Städter Teilortes Schafhausen abbiegen. Die Polizei vermutet, dass sie hierbei sie hierbei einen BMW übersah, der auf der Bundesstraße in Richtung Renningen fuhr, und mit ihm zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW nach links gedrückt und prallte gegen den Ford eines 53 Jahre alten Mannes, der in Richtung Weil der Stadt fuhr. Die 19-Jährige sowie der 56 Jahre alte Fahrer des BMW wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Seat und BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.