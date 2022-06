Mit leichten Verletzungen ist ein 24-Jähriger am Dienstagabend nach einem Unfall auf der B 464 bei Renningen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Er war Beifahrer im Opel einer 19-Jährigen, die gegen 23.30 Uhr auf der B 464 in Richtung Böblingen unterwegs war.