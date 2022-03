Ein Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Freitagnachmittag auf der A 8 bei Leonberg-Ost. Wie die Polizei berichtet, waren in den Unfall gegen 13.25 Uhr drei Pkw verwickelt. Die Unfallbeteiligten fuhren demnach hintereinander auf der linken Fahrbahn in Richtung München.