Unfall bei Leonberg-Gebersheim Autofahrerin übersieht Biker

Leonberg - Bei einem Unfall am Freitagnachmitag auf der Strecke zwischen Gebersheim und Rutesheim (Kreisstraße 1059) hat es einen Unfall gegeben. Dabei wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der VW Golf auf der Straße in Richtung Gebersheim unterwegs. Die Fahrerin wollte nach links in einen Feldweg einbiegen. Hierbei übersah sie offenbar den aus Richtung Gebersheim kommenden Biker. Bei der Kollision wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Strecke war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt