Unfall bei Leonberg 62-Jährige fährt in Gegenverkehr

Auf der Bundesstraße 295 bei Leonberg ist es am Montagmittag um 11.45 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine 62-jährige Renault-Fahrerin war von Leonberg in Richtung Renningen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Hier kollidierte sie frontal mit einem 68-jährigen Kia-Fahrer. Der Kia wurde um 180 Grad gedreht und kam auf der Fahrspur in Richtung Renningen zum Stehen.