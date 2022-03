Unfall bei Korntal-Münchingen Frau übersieht rote Ampel – drei Verletzte

Nach einem Unfall am Montagvormittag auf der Landesstraße 1141 bei Münchingen musste der Rettungsdienst drei Leichtverletzte in Krankenhäuser bringen. Wie die Polizei berichtet, war kurz vor dem Unfall, gegen 10.35 Uhr, eine 48 Jahre alte Toyota-Fahrerin auf der Landesstraße aus Richtung Schwieberdingen kommend unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Kreisstraße 1656, bei der Abzweigung in Richtung Ditzingen-Schöckingen, übersah die Frau vermutlich die für sie geltende rote Ampel.