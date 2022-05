Unfall bei Korntal-Münchingen Fahrer verliert die Kontrolle auf der A81

Beim Unfall schleudern Fahrzeugteile gegen weiteres Auto

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 17.50 Uhr im Bereich der Autobahnschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen. Der 33-Jährige fuhr von der B 10 kommend auf die Autobahn in Richtung Heilbronn auf. Aus noch unbekannter Ursache verlor er in der Rechtskurve im Bereich der Anschlussstelle die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Sein Mercedes kollidierte mit der Mittelleitplanke und fuhr kurzzeitig auf der Leitplanke. Im Zuge des Aufpralls lösten sich Fahrzeugteile, die gegen einen Toyota geschleudert wurden, dessen Fahrerin auf dem mittleren Fahrstreifen der Autobahn unterwegs war.