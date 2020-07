Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Reutlingen bis 17.10 Uhr gesperrt. In beide Richtungen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Neben der Feuerwehr Holzgerlingen waren zwei Rettungsfahrzeuge und vier Streifenwagen der Polizei im Einsatz. Beide Fahrer gaben an, bei Grün gefahren zu sein, weshalb die Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711/6869230 Zeugenhinweise sucht.