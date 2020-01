Unfall bei Heimsheim Ein Trümmerfeld auf der Autobahn

Ein Trümmerfeld erstreckte sich auf rund 150 Metern über die Autobahn, diese musste für etwa 90 Minuten voll gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Karlsruhe wurde an der Anschlussstelle Heimsheim ausgeleitet. Der Verkehr staute sich auf rund sieben Kilometern. Die Feuerwehren aus Pforzheim und Heimsheim waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen an der Unfallstelle im Einsatz, die Autobahnmeisterei Ludwigsburg war bis 21. 20 Uhr mit der Fahrbahnreinigung beschäftigt.