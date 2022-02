Weil der Stadt - Am Donnerstagmorgen ist ein 36 Tonnen schwerer Bagger umgekippt, der auf einer Straße am Malersbuckel in Weil der Stadt bei Arbeiten eingesetzt war. Ein 58 Jahre alter Baggerfahrer hatte gegen 10 Uhr Abbrucharbeiten an einer Böschung durchgeführt, als er den Arm des Baggers schwenkte. Dabei kam das Fahrzeug, begünstigt durch die Position auf einer Schräge und den lockeren Untergrund, ins Rutschen.