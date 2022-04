Am Montag um 17 Uhr ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Weil der Städter Straße in Renningen zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich eine 82 Jahre alte VW-Fahrerin mit Gas und Bremse vertan, weshalb sie rückwärts gegen einen Hyundai und einen weiteren VW stieß. Der Schaden beläuft sich auf rund 12 000 Euro.