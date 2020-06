Unfall auf der L 1180 Porsche-Fahrer baut Unfall, 80 000 Euro Schaden

Ein Abschleppfahrzeug reichte nicht aus, um den Porsche zu bergen, ein zweites musste kommen. Die Bergung gestaltete sich jedoch schwierig. Der Wagen hatte sich nämlich in Büschen und im Gestrüpp verkeilt. Die Feuerwehr Rutesheim rückte an und zersägte das Buschwerk mit Kettensägen. Anschließend konnten die beiden Abschlepper den Porsche an den Waldrand ziehen und mit einem Kran bergen. Da während der Bergungsarbeiten die Fahrbahn in Richtung Perouse zwischen 13.10 Uhr und 15 Uhr gesperrt war, musste der übrige Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. An dem Porsche entstand ein Schaden von rund 80 000 Euro.