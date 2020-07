Rutesheim/Rennigen - Gegen 11 Uhr am Sonntag hat es auf der Kreisstraße 1013 zwischen Perouse und Malmsheim einen schweren Unfall gegeben. Dabei wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine Kolonne bestehend aus vier Fahrzeugen von Perouse kommend in Richtung Malmsheim. Eine 70-jährige Hyundai-Fahrerin, die als erste in dieser Kolonne unterwegs war, wollte nach links auf einen Waldparkplatz abbiegen. Sie blinkte links und verringerte ihre Geschwindigkeit.