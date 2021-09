Beide Männer hielten an einer Ampel an, die in beide Richtungen Rot zeigte. Anschließend fuhren beide los und stießen zusammen. Die Fahrer gaben an, die Ampel habe jeweils „Grün“ gezeigt. Andere Verkehrsteilnehmer, die laut der Polizei Zeugen des Unfalls waren, fuhren weiter. Der Fiesta-Fahrer erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen, er wurde ins Krankenhaus gebracht.