Unfall auf der B295 Auto beim Abbiegen übersehen

Zum Unfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B 295 bei Weil der Stadt ereignet hat, gibt es nun neue Informationen der Polizei. Um kurz nach 14 Uhr war eine 24-Jährige mit ihrem Audi auf der Bundesstraße in Richtung Weil der Stadt unterwegs. Auf Höhe eines Blumenfelds wollte sie in einen Feldweg abbiegen und übersah dabei einen 21-Jährigen, der mit seinem Fiat in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Es kam zur Kollision.