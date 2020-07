Unfall auf der B 295 bei Renningen Mercedes gerät ins Schleudern

Renningen - Auf der B 295 bei Renningen hat es am Donnerstag einen Unfall mit drei Autos gegeben. Zum Unfallzeitpunkt gegen 17.40 Uhr war die Fahrbahn nass. Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer verlor offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der 22-Jährige war zunächst auf der Kreisstraße 1015 unterwegs und wollte bei „Grün“ zeigender Ampel nach links auf die B 295 in Richtung Leonberg abbiegen. Hierbei drehte sich der Wagen um die eigene Achse und prallte noch gegen zwei wartende Fahrzeuge, die hintereinander an einer roten Ampel auf der B 295 in Fahrtrichtung Weil der Stadt standen. Dabei handelte es sich um einen 19-jährigen Opel-Fahrer und um einen 33-jährigen Porsche-Fahrer.