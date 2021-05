Unfall auf der B 295 bei Leonberg Seat prallt auf Porsche – eine Verletzte und hoher Schaden

Leonberg - Auf der B 295 zwischen Leonberg und Renningen hat es am Samstag gekracht. Gegen 13 Uhr war ein 41-jähriger Porsche-Fahrer von Leonberg kommend in Richtung Renningen unterwegs. Auf Höhe der Auffahrt zur A 8 in Fahrtrichtung München musste er an einer gelben Ampel bremsen. Das erkannte eine 29-jährige Seat-Fahrerin hinter ihm zu spät. Sie prallte auf den Porsche.