Unfall auf der Autobahn bei Leonberg Drei Autos fahren aufeinander auf

Am Freitag ist es in Leonberg zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen und einer verletzten Person gekommen. Gegen 12.40 Uhr war ein 24-jähriger VW-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen der zweispurigen Überleitung von A 8 und A 81 in Richtung Karlsruhe beziehungsweise Heilbronn unterwegs. Ein vor dem VW fahrender 67-Jähriger musste mit seinem Mercedes angesichts des hohen Verkehrsaufkommens abbremsen. Das bemerkte der 24-Jährige aber zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Ein sich der Unfallstelle nähernder 37-jähriger Mercedesfahrer konnte ebenfalls nicht rechtzeitig anhalten und fuhr seinerseits auf den VW auf, der dadurch erneut auf den Mercedes des 67-Jährigen geschoben wurde.