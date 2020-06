Unfall auf der Autobahn bei Leonberg Die Polizei sucht den Geschädigten

Leonberg - Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 7.05 Uhr am Leonberger Dreieck ereignet hat, sucht die Polizei (07 11 / 6 86 90) einen Beteiligten und weitere Zeugen. Ein 50-Jähriger war mit einem VW-Transporter auf der A 8 in Richtung Karlsruhe unterwegs, dann fuhr er auf die Überleitung zur A 81 in Richtung Heilbronn. Als der Mann kurz vor dem Engelbergtunnel nach links wechseln wollte, stieß er vermutlich aus Unachtsamkeit mit einem noch unbekannten, vorfahrtsberechtigten Lkw zusammen. Ob der Lkw-Fahrer den Zusammenstoß bemerkt hat, ist derzeit unklar. Mehrmals versuchte der Transporter-Fahrer, den Unbekannten auf den Unfall aufmerksam zu machen. Jedoch ohne Erfolg.