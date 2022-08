Unfall auf der A81 Fahrzeug mit Anhänger schlingert

Eine leicht verletzte Person sowie ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 17 500 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der am Dienstag auf der Autobahn 81 in Höhe Ditzingen passiert ist. Wie die Polizei berichtet, war ein 58-Jähriger gegen 13.40 Uhr in einem Opel mit Anhänger zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach unterwegs. Er fuhr in Richtung Heilbronn auf dem rechten der drei Fahrstreifen.