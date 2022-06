Bei einem Unfall auf der A 8 zwischen Leonberg-Ost und dem Kreuz Stuttgart ist ein 83-Jähriger leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr. Eine 79 Jahre alte Hyundai-Fahrerin war in Richtung München auf dem mittleren der drei Fahrstreifen unterwegs und wollte nach rechts wechseln, um ihre Fahrt am Autobahnkreuz Stuttgart in Richtung Singen fortzusetzen.