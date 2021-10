Unfall auf der A8 Mann prallt auf Absperrung und flieht

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. An der Anschlussstelle Pforzheim-Nord wurde der Mann schließlich kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Am Absicherungsmaterial sowie am Pkw des 66-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.