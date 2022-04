Unfall auf der A8 Fahrer verliert Kontrolle über Auto

Die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat ein Autofahrer am Samstag gegen 9 Uhr auf der Autobahn 8 bei Rutesheim. Der 37-jährige Mercedesfahrer war in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Rutesheim fuhr er auf der mittleren von drei Fahrspuren und verlor dort die Kontrolle über sein Auto. In der Folge kollidierte er mit dem VW Polo eines 63-Jährigen, der sich auf dem rechten Fahrstreifen befand.