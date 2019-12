Heimsheim/Pforzheim - Bei einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten Lastwagen sind am Mittwoch kurz vor 13 Uhr auf der Autobahn 8 bei Pforzheim die drei Fahrer leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Karlsruhe unweit der Anschlussstelle Pforzheim-Süd in Höhe Wurmberg und zog einen langen Stau von bis zu elf Kilometern nach sich.