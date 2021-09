Die drei Fahrzeuge, zwei Sattelzüge und ein Lastzug, waren hintereinander im stockenden, stellenweise sich stauenden Verkehr unterwegs. Eine 44-jährige Sattelzug-Fahrerin am Stauende bemerkte, dass der 59-jährige Lastzug-Fahrer hinter ihr vermutlich nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen würde und versuchte, nach links auszuweichen und am Sattelzug vor ihr vorbeizuziehen. Das gelang ihr nicht ganz, der Lastzug erfasste ihren Sattelzug am hinteren Ende und prallte noch auf den vorderen Sattelzug.