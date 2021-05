Unfall auf der A8 bei Leonberg Unbekannter läuft vor ein Auto und stirbt

Leonberg - Auf der A 8 ist am Mittwoch ein Fußgänger von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Unbekannte war gegen 21.45 Uhr nach Angaben der Polizei zwischen Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart unterwegs. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der 28-jährige Fahrer eines VW auf dem zweiten der vier Spuren in Richtung Autobahnkreuz unterwegs, als der mit einer kurzen dunklen Hose und einem Kapuzenpulli bekleidete Fußgänger von rechts kommend die Fahrbahn überquerte. Das Auto erfasste ihn. Durch den Aufprall wurde der Mann auf die rechte Spur geschleudert. Er starb noch am Unfallort.