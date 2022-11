Noch ein Opel, noch eine Kollision

Dabei blieb es aber nicht: Nachdem der Ford und der Opel wieder Abstand zueinander gewonnen hatten, kam ein 18-Jähriger in einem Opel Vectra angefahren, prallte auf den Ford des 34-Jährigen und schob das Auto so an dem Opel Adam vor ihm vorbei, dass die Fahrzeuge sich seitlich touchierten. Fahrbereit war am Ende keines der Autos mehr. Sie wurden abgeschleppt.