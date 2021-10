Laut Polizei wollte die 78 Jahre alte Fahrerin eines VW, die erst auf der A 81 von Heilbronn kommend unterwegs war, auf der A 8 in Richtung München weiterfahren. An der Stelle, an der der Verflechtungstreifen mit der A 8 zusammengeführt wird, stieß der VW mit einem Sattelzug zusammen. Es entstand ein Schaden von rund 11 000 Euro.