Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Freitagnachmittag auf der Autobahn A 81 bei Korntal-Münchingen gekommen. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, zwei sogar lebensgefährlich. Die Unfallaufnahme dauerte bis in den Abend. Der genaue Unfallhergang und weitere Details waren bis Redaktionsschluss am Freitag noch nicht bekannt.