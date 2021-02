Unfall auf der A 8 BMW schleudert hin und her

Auto wird hin- und hergeschleudert

Bevor er in die Betonwand krachte, erkannte er aber die Gefahr und übersteuerte seinen Pkw nach rechts. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte über alle drei Fahrstreifen in die Leitplanke auf der rechten Seite. Die Leitplanke wies das Fahrzeug allerdings zurück, woraufhin der BMW über alle drei Fahrstreifen zurückschleuderte und frontal in die Betonleitwand prallte. Nach wenigen Metern kam er auf der linken Spur zum Stehen. Am BMW und an der Leitplanke entstanden Sachschaden in Höhe von insgesamt 2000 Euro. Der Fahrer erlitt eine Prellung seines Mittelfingers.