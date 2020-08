Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilt, hielt ein 40-jähriger Sattelzug-Fahrer offenbar verkehrsbedingt am Stauende auf der rechten Spur an. Ein 33-jähriger Sattelzug-Fahrer erkannte das Stauende offensichtlich zu spät. Er machte zwar eine Vollbremsung, prallte dennoch auf den Sattelzug des 40-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen weiteren Lastwagen aufgeschoben. Bei dem Unfall wurden der 33-Jährige und der 40-Jährige schwer verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.