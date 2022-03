Unfall auf der A 8 bei Rutesheim VW rast in Stauende und überschlägt sich

Rutesheim - Vier Leichtverletzte und ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagabend auf der Autobahn 8 in Richtung Karlsruhe auf Höhe des Parkplatzes Höllberg bei Rutesheim ereignet hat. Nach Polizeiangaben fuhr ein 27 Jahre alter VW-Fahrer um 20.30 Uhr am Ende eines Staus ungebremst auf den stehenden Renault eines 29-Jährigen auf, der durch den Aufprall auf seinen Vordermann, einen 38-jährigen Mercedes-Fahrer, geschoben wurde. Der VW überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der Renault geriet ins Schleudern und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.