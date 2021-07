Unfall auf der A 8 bei Rutesheim Sattelzug und Opel stoßen zusammen

Durch den Zusammenprall wurde der Opel einer 27-Jährigen mehrmals zwischen dem Sattelzug und der Mittelleitplanke hin und her geschleudert, bis er schließlich zum Stehen kam. Die 27-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Opel wurde abgeschleppt.