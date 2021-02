Unfall auf der A 8 bei Rutesheim Frau überschlägt sich mit dem Auto

Zwei 25-Jährige in einem Audi auf der mittleren Spur berührten beim Ausweichen nach rechts den Pkw leicht – wie auf der linken Spur ein Mercedes Vito, besetzt mit drei Personen (39, 36 und 25 Jahre alt), der dem Golf nach links in Richtung Mittelschutzwand auswich. Am Golf und an dem Audi entstanden wirtschaftliche Totalschäden – rund 4000 und 11.000 Euro, beide wurden abgeschleppt. Der Schaden am Mercedes beträgt geschätzt etwa 5000 Euro. Verletzt wurde keiner.