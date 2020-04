Unfall auf der A 8 bei Rutesheim A 8: Lkw schanzt auf Betontrennwand

Rutesheim - Ein schwerer Lkw-Unfall sorgt derzeit für Stau auf der Autobahn 8 bei Rutesheim in beiden Richtungen. Wie die Polizei meldet, ist ein Muldenkipper gegen 12.10 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn auf den Grünstreifen abgekommen. Als der Fahrer gegenlenkte, schoss er quer über alle Fahrbahnen und schanzte über die Betongleitwand, auf der er zum Stehen kam. Dadurch blockierte er den linken und mittleren Streifen in beiden Richtungen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Der Schaden wird derzeit auf rund 100 000 Euro geschätzt.