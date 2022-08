Unfall auf der A 8 bei Leonberg Auto mit Anhänger gerät ins Schleudern

Auf der A 8 bei Leonberg hat sich am späten Montagnachmittag ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignet. Gegen 17.50 Uhr war der 67-jährige Fahrer eines Land Rovers mit Anhänger auf der Strecke zwischen dem Kreuz Stuttgart und dem Dreieck Leonberg in Richtung Karlsruhe unterwegs. In einem abschüssigen Streckenabschnitt auf der Gemarkung Leonberg begann sich der Anhänger aufzuschaukeln, woraufhin der Fahrer vergeblich versuchte, diesen wieder unter Kontrolle zu bringen. Das Gespann drehte sich mehrfach und prallte in die Mittelleitplanke. Das Zugfahrzeug kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen, der Anhänger bog sich um den Land Rover und kam direkt neben dem Auto zum Stillstand.