Unfall auf der A 8 bei Heimsheim Eine 60-Jährige kommt ums Leben

Die beiden Autos stießen zusammen. Sie schoben sich zunächst links an dem Lkw vorbei. Dann schleuderten sie über den mittleren und den rechten Fahrstreifen auf die Standspur und kollidierten mit dem Sattelzug. Die Ford-Fahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der 30-Jährige im Mercedes sowie sein 29 Jahre alter Beifahrer wurden verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Heimsheim und die Feuerwehr Pforzheim waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls über der Unfallstelle eingesetzt.