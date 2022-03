Friolzheim - Nach einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Friolzheim am Sonntagabend sind drei Personen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei war ein 29 Jahre alter Mercedes-Fahrer um 19.50 Uhr auf der Autobahn in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er auf die mittlere Spur geriet und dort mit dem VW eines 25-Jährigen kollidierte.