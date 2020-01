Unfall auf B­ 464 bei Magstadt Autos stoßen frontal zusammen – zwei Frauen verletzt

Die 39-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt, die Feuerwehr musste sie aus ihrem Wagen befreien. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Fahrerin des zweiten Autos erlitt leichte Verletzungen. Die Bundesstraße 464 wurde am Morgen an der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt.