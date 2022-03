Eine vermutlich betrunkene 55-Jährige hat am Dienstagmittag einen Unfall auf der A 81 bei Korntal-Münchingen verursacht, bei dem sie selbst schwer verletzt wurde. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, war die Frau gegen 12.40 Uhr mit ihrem Ford in Richtung Heilbronn unterwegs.